ارتفاع حصيلة الذهب بالبنك المركزي في أصول الجهاز المصرفي

زادت حصيلة الذهب المودعة بالبنك المركزي ضمن اصول الجهاز المصرفي الي 238.604 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الماضية بعد أن كان 137.107 مليار جنيه في العام السابق له .



كشفت القوائم المالية للبنك المركزي المصري الصادرة عن العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو 2022، عن ارتفاع اصول البنك الي 4.480 تريليون جنيه بختام يونيو الماضي مقارنة بنحو ، 2.986 تريليون جنيه بنفس الشهر من العام السابق .

واظهرت أرصدة المركزي لدي البنوك ارتفاعا بقيمة 400.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 246.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.