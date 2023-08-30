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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى رحيله.. إنجي أنور: نجيب محفوظ أضاف إلى جائزة نوبل

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

أحيت الإعلامية إنجي أنور ذكرى رحيل الأديب نجيب محفوظ، قائلة :" حضارة مصر مستمرة، وهناك قمم من الإبداع مر عليها الزمن لكنهم تركوا تأثير على الابداع من بعدهم".

 

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وقالت إنجي انور في برنامجها “ مصر جديدة ” المذاع على قناة “ إي تي سي”، :" نجيب محفوظى واحد من المبدعين الذين تركوا أثر عظيم، ونجيب محفوظ أضاف لجائزة نوبل وليس العكس".

 

وأضافت إنجي انور :" جزء من ألفاظنا اليومية مصدره نجيب محفوظ وأدبه ورواياته وجزء من أفكارنا وثقافتنا المستمرة معانا من خياله، كفكرة سي السيد الراجل الشرقي المسيطر المتجبر والست أمينة الغلبانة المستكينة، هذا خيال نجيب محفوظ".

 

وقالت: نجيب محفوظ تراه في خان الخليلي، لإن ذاكرتك محتفظة بصورة ذهنية للمكان، من جملة قريتها أو لقطة شاهدتها لفيلم من أدب نجيب محفوظ، لست من انصار دراسه ادب نجيب محفوظ في المدارس، نجيب محفوظ لا يصح  ان يكون منهج تحصل على درجات منه.. لكنه ابداع تحصل منه على متعة وشبع وامتلاء وقالت "معرفش ازاي ممكن أقنع شخص مقراش للكاتب الكبير ده وأقوله فايتك كتير يا أخينا.. او فايتك كتير يا أختاه" 

 

وأكدت أن جزءًا من عبقرية نجيب محفوظ انه خرج من قلب الحارة المصرية في حي الجمالية، وكان شخص طبيعي عاشق للحياة، ويعشق تصويرها بالكلام، ومن قيمة أدب محفوظ انك ممكن تقرأ له  فتعيش خبرة تجربة لم تمر بها لكن تشعر بيها، محفوظ نقدر نقول عليه فيلسوف عصره وأوانه.

 

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