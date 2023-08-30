تصريح مهم من الأعلى للجامعات عن دراسة الهندسة في 4 سنوات.. اعرف التفاصيل

أكد محمد شعيرة رئيس قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن نظام الدراسة الجديد يعتمد على تحقيق عدة متطلبات في العملية الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس.

وقال محمد شعيرة في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"،: "طرق التدريس تطورت بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف محمد شعيرة: "تم تحويل الطالب من متلقي إلى باحث عن المعلومة".

وتابع محمد شعيرة: "على كل طالب في كلية الهندسة أن يحقق متطلبات العلمية الدراسية خلال سنوات التعليم".

وأكمل محمد شعيرة: "يمكن أن ينجز الطالب متطلبات دراسة الهندسة في 4 سنوات أو 4 سنوات ونصف أو 5 سنوات ويتخرج الطالب بعد تحقيق كافة متطلبات العملية الدراسية".