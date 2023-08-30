عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصريح مهم من الأعلى للجامعات عن دراسة الهندسة في 4 سنوات.. اعرف التفاصيل

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة

أكد محمد شعيرة رئيس قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن نظام الدراسة الجديد يعتمد على تحقيق عدة متطلبات في العملية الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس.

 

بالأسماء.. تجديد الثقة وتكليف 3 وكلاء لكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ

بعد انتقاد النقيب لنظام الدراسة الجديد بكلية الهندسة جامعة القاهرة .. أول رد من عميد الكلية

وقال محمد شعيرة في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"،: "طرق التدريس تطورت بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم".

 

وأضاف محمد شعيرة: "تم تحويل الطالب من متلقي إلى باحث عن المعلومة".

 

وتابع محمد شعيرة: "على كل طالب في كلية الهندسة أن يحقق متطلبات العلمية الدراسية خلال سنوات التعليم".

 

وأكمل محمد شعيرة: "يمكن أن ينجز الطالب متطلبات دراسة الهندسة في 4 سنوات أو 4 سنوات ونصف أو 5 سنوات ويتخرج الطالب بعد تحقيق كافة متطلبات العملية الدراسية".

الجامعات الهندسة كلية الهندسة الأعلى للجامعات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

روبوت هندي يعلن مفاجأة كبرى بعد أيام على سطح القمر .. ما القصة؟

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

مجموعة من الصواريخ تسقط قرب حقل غاز في العراق

محاصيل مختلفة .. البحوث الزراعية بمشروع توشكى تزف بشرى

عودة الأرز على بطاقة التموين في هذا الموعد

انهيار أسعار الأعلاف قريبًا | مفاجأة تعلنها الزراعة التعاقدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ