بالأسماء.. تجديد الثقة وتكليف 3 وكلاء لكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتجديد تكليف الدكتور ماهر مصطفى أبو السعود، وكيلاً لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

كما أصدر رئيس الجامعة -أيضاً- قراراً بتجديد تكليف الدكتور فتح الله فريج سليم، وكيلاً لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى إشرافه على قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس جامعة كفر الشيخ قراراً بتكليف الدكتورة إيمان سعد عبد النبي، وكيلاً لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه، تقدم الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ بخالص التهاني القلبية لوكلاء الكلية لصدور قرارات رئيس الجامعة الخاصة بهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والازدهار ورفعة شأن الكلية.