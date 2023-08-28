بعد انتقاد النقيب لنظام الدراسة الجديد بكلية الهندسة جامعة القاهرة .. أول رد من عميد الكلية

عميد هندسة القاهرة: لن يمنع شخص خريجينا من التسجيل في نقابة المهندسين

خبير تعليم: تقليل سنوات الدراسة بالجامعات سيعمل على التقليل من الحشو الموجود بالمناهج

نقيب المهندسين: يلوح بعد قبول خريجين هندسة القاهرة بنقابة المهندسين



أثار خبر كلية الهندسة جامعة القاهرة أصبحت ٤ سنوات بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا حالة كبير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، خلال الساعات الماضية، حيث تعد كلية هندسة القاهرة أولي كليات الهندسة التي تبنت تطبيق هذا القرار وقامت بتعديل لوائح الكلية لكي يسمح بتخرج طلاب بعد 4 سنوات دراسية فقط.

ويأتي القرار لمواكبة التطورات الكثيرة التي تشهدها المنظومة التعليمية الجامعية، وفي إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

واصبحت كلية هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة، وتسبب قرار تخفيض سنوات الدراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة في سعادة كبيرة لدي كثير من الطلاب.

نقيب المهندسين يرفض تعديل لائحة هندسة القاهرة

اثار قرار تخفيض الدراسة إلي 4 سنوات بكلية هندسة القاهرة حفيظة البعض وقبول بعتراض لدي بعض آخر، حيث أصدر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بيانا عاجلا أعرب فيه عن رفض النقابة لقرار جامعة القاهرة بتعديل اللائحة داخل كلية الهندسة وتقليص الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5.

واشار النبراوي إلي إمكانية عدم قيد الطلاب الخريجين من هندسة القاهرة والذي سوف تطبق عليهم الائحة الجديدة بجعل عدد سنوات الدراسة داخل الكلية 4 سنوات دراسية بحد أدنى، وقال النبراوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» “ مقدرش أساوي في دخول النقابة بين الطلاب اللي هيدرسوا 4 سنوات في هندسة القاهرة، وزملائهم اللي بيدرسوا لمدة 5 سنوات وعلى أعلى درجة من التفوق، ولم تتح لهم فرصة امتلاك تلك الميزة”.

واضاف نقيب المهندسين إنه سيحيل الملف إلى لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، والتي تضم أعلى درجات علمية هندسية، من أجل إبداء الرأي بصفة مبدئية في الموضوع، منوهآ إلي أن النظام الجديد الذي أعلنته جامعة القاهرة يفتقد لبعض النقاط الأساسية أهمها التدريب، قائلًا إن التدريب يخصص له فصل دراسي بالكامل، وأن فرصة التدريب في النظام الجديد لا يمكن أن تصبح متاحة لمئات الآلاف الموجودين في التعليم الهندسي.

ولفت إلى أن بلوغ عدد ساعات الدراسة في كليات الهندسة 180 ساعة، بمثابة الحد المناسب لتخريج مهندس على أعلى مستوى، خاصة مع ظروف التعليم في مصر والكثافات العددية.

واكمل إلي أنه يوجد أن المهندسين في مصر يعانون من البطالة حيث قال “لدينا طوابير بطالة هائلة من المهندسين في مصر، ولو لم تنظر الدولة والأجهزة المتخصصة لهذا الموضوع بعين الاعتبار، فنحن نضر مصر كلها ونضر المهندسين مهما كانت كفاءتهم”.

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، أن نص قانون نقابة المهندسين والذي يحدد شروط العضوية في النقابة واضح وأن المادة الثالث تنص على أنه يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات السصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة (1) (2) .

وأكد عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه لا يوجد شخص قادر علي تجاوز القانون منع خريجين كلية الهندسة جامعة القاهرة من دخول نقابة المهندسين أو معاملتهم بطريقة أقل من اقرانهم من الجامعات المصرية، واننا دولة قانون ولسنا دولة اشخاص.

واضاف عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، أن الكلية سوف تطبق لائحتها الجديدة والذي تمكن طلابها من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وتتضمن العديد من المميزات، وان الكلية عازمة على تطبيق اللائحة الجديدة ولن يتم التراجع عن تنفيذها.

اكمل وان من مميزات اللائحة الدراسية الجديدة لكلية الهندسة جامعة القاهرة، إنه سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل والتي تتراوح من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة مطلوبة للتخرج وفقًا للبرنامج الدراسي، وتتيح للطالب اختيار الالتحاق بأحد البرامج العامة أو التخصصية طبقا لشروط محددة، كما تُتيح تسجيل برنامج فرعي "minor" وذلك لأول مرة على مستوى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن العديد من البرامج، وهي 13 برنامجا عاما، و 15 برنامجا تخصصيا، و 12 برنامجًا فرعيًا، وتشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج.

وفي اطار متصل قال الدكتور مجدي حمزة الخببر التربوي، يعد أمر هام للغاية وهو الإتجاه السائد حاليا في معظم دول العالم، وأن الفكرة ليست وليدة اليوم او أمس بل كان ينادي بها منذ أعوام.

واضاف حمزة لصدى البلد أن تقليص سنوات الدراسة يساعد الطلاب على التوجه لسوق العمل بشكل أسرع وان هذا الأمر مواكب العصر، وان تقليل سنوات الدراسة داخل الكليات والجامعات سوف يعمل على إزالة الحشو المتواجد داخل المناهج بحيث يتناسب مع عدد الساعات الدراسة .

وأشار الخبير التربوي إلى أنه في نظام الساعات المعتمدة يستطيع الطالب التخرج في الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطا البقاء في الكلية المدة كاملة.