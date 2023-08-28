عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 ... مفأجاة بـ 65% التحق بكلية الهندسة بالجامعات الحكومية

تنسيق كليات الهندسة
تنسيق كليات الهندسة

تنسيق كليات الهندسة 2023 يبحث عنها عدد كبير من الطلاب فى الوقت الراهن حيث تعد كلية الهندسة من الكليات التى يرغب جميع طلاب الثانوية العامة 2023 فى الالتحاق بها ومعرفة نتيجة تنسيق كليات الهندسة 2023، فى تنسيق الجامعات 2023.

فرصة لدخول كلية الهندسة بـ 65% 

وجاء تنسيق كليات الهندسة 2023 لطلاب علمى رياضة بالجامعات الأهلية منخفض بشكل يسمح للكثير من الطلاب الإلتحاق بها حيث وصلت تنسيق كلية الهندسة إلي 65% بإحدى الجامعات الأهلية.

تنسيق كليات الهندسة

ويرغب عدد كبير من الطلاب معرفة تنسيق كليات الهندسة  للدخول إلى كلية الهندسة ولكن منعهم مجموعهم فى التحاق بها فى الجامعات التقليدية ولذلك يعقدون امال كبيرة على  الجامعات الأهلية التقديم بها ودخول كلية الهندسة من خلالها. 

ويعقد عدد كبير من الطلاب آمالا كبيرة علي تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ليمكنهم من الالتحاق بكليات القمة مثل كلية الهندسة، والذي كان قد منعهم مجموعهم فى الالتحاق بها فى الجامعات الحكومية التقليدية ولذلك يعقدون آمالا كبيرة على  الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأعلنت الجامعات عن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية، حيث تستعد الجامعات في الوقت الحالي لاستقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم بالجامعات الأهلية وذلك بعدما تم إعلان تنسيق الجامعات الأهلية للعام 2023.

مفأجاة بـ 65% التحق بكلية الهندسة بالجامعات الحكومية 

وقد جاءت نتيجة تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية على النحو التالي :

  • كلية الهندسة : 266.5 درجة بنسبة %65.
تنسيق كليات الهندسة 2023

تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق الأهلية

بينما وصل تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الزقازيق الأهلية على النحو التالي : 

  • كلية الهندسة (برنامج الميكاترونيك) : 308 درجة بنسبة %75.12.
  • كلية الهندسة (برنامج هندسة الانشاءات والتشييد) : 281  درجة بنسبة %68.53.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 2024

وجاءت تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة المنصورة الأهلية 2024 على النحو التالي :  

  • تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 68%.

تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية 2024

وزير التعليم العالي يطمئن الطلاب بشأن التنسيق

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يمون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب  61.5% ، بينما  حقوق انتساب 59.8%.

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

الهندسة تنسيق كليات الهندسة 2023 نتيجة تنسيق كليات الهندسة 2023 تنسيق كليات الهندسة تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات فرصة لدخول كلية الهندسة بـ 65 تنسيق كلية الهندسة إلي 65 الجامعات الاهلية كلية الهندسة بـ 65 تنسيق الجامعات الأهلية 2023 تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الإسماعيلية تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الزقازيق الأهلية تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة المنصورة الأهلية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يوجد تعطيل للدراسة أوإجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد.. الصحة ترد

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

ترشيحاتنا

هنحدثلك بياناتك| محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

باكستان.. إسقاط تهمة القتل عن عمران خان

السيسي مر من هنا.. توشكى تتحول من صحراء إلى جنة| تفاصيل

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

الأرصاد الجوية تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار اليوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل عجة البطاطس

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

للإفطار.. طريقة عمل العجة المصرية

فيديو

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ