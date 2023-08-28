تنسيق الجامعات 2023 ... مفأجاة بـ 65% التحق بكلية الهندسة بالجامعات الحكومية

تنسيق كليات الهندسة 2023 يبحث عنها عدد كبير من الطلاب فى الوقت الراهن حيث تعد كلية الهندسة من الكليات التى يرغب جميع طلاب الثانوية العامة 2023 فى الالتحاق بها ومعرفة نتيجة تنسيق كليات الهندسة 2023، فى تنسيق الجامعات 2023.

فرصة لدخول كلية الهندسة بـ 65%

وجاء تنسيق كليات الهندسة 2023 لطلاب علمى رياضة بالجامعات الأهلية منخفض بشكل يسمح للكثير من الطلاب الإلتحاق بها حيث وصلت تنسيق كلية الهندسة إلي 65% بإحدى الجامعات الأهلية.

تنسيق كليات الهندسة

ويرغب عدد كبير من الطلاب معرفة تنسيق كليات الهندسة للدخول إلى كلية الهندسة ولكن منعهم مجموعهم فى التحاق بها فى الجامعات التقليدية ولذلك يعقدون امال كبيرة على الجامعات الأهلية التقديم بها ودخول كلية الهندسة من خلالها.

ويعقد عدد كبير من الطلاب آمالا كبيرة علي تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ليمكنهم من الالتحاق بكليات القمة مثل كلية الهندسة، والذي كان قد منعهم مجموعهم فى الالتحاق بها فى الجامعات الحكومية التقليدية ولذلك يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

وأعلنت الجامعات عن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية، حيث تستعد الجامعات في الوقت الحالي لاستقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم بالجامعات الأهلية وذلك بعدما تم إعلان تنسيق الجامعات الأهلية للعام 2023.

مفأجاة بـ 65% التحق بكلية الهندسة بالجامعات الحكومية

وقد جاءت نتيجة تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية على النحو التالي :

كلية الهندسة : 266.5 درجة بنسبة %65.

تنسيق كليات الهندسة 2023

تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق الأهلية

بينما وصل تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الزقازيق الأهلية على النحو التالي :

كلية الهندسة (برنامج الميكاترونيك) : 308 درجة بنسبة %75.12.

كلية الهندسة (برنامج هندسة الانشاءات والتشييد) : 281 درجة بنسبة %68.53.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 2024

وجاءت تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة المنصورة الأهلية 2024 على النحو التالي :

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 68%.

تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية 2024

وزير التعليم العالي يطمئن الطلاب بشأن التنسيق

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يمون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.

وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg