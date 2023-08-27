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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نقبل طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة بنسب

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

يتساءل عدد كبير من طلاب تنسيق الجامعات 2023، وبصفة خاصة طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عن تفاصيل الجامعات التكنولوجية وعن مستقبل كليات المتواجد بها بالكلية وعن مصروفات الجامعة وهل سوف يكون بها زيادة عن العام الماضي وعن تنسيق تلك الجامعات والاقسام المتواجدة بها وتنسيق الجامعات وعددها وأماكن تواجد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

وقال الكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تحوى بداخلها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم خمس برامج وهم : برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس - برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والذي يخدم مجال السيارات الكهربائية - برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة - برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول - برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول.

واضاف الشيخ أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة تخصص علمي وطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، لكن بنسب مختلفة فيتم قبول نسبة 20% من طلاب الثانوية العامة، و80% من طلاب الدبلومات الفنية من مختلف التخصصات، وانه تم هذا العام الغاء اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية.

وتمتد الدراسة في كلية تكنولوجيا النصاعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على مدار أربعة أعوام بنظام 2+2، أي أن الطالب يحصل بعد اجتياز أول عامين على شهادة في الدبلوم المهني فوق المتوسط في التخصص الذي اختاره، وبعد انتهاء الأعوام الأربعة كاملة يحصل الطالب على بكالوريوس مهني في التخصص الذي اختاره.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية) ثم بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة سمنود التكنولوجية- جامعة طيبة التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الجامعي 2022/2023.

وتزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة، وكلياتها هي كليات المستقبل والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفترة القادمة.

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