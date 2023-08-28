أخبار التعليم | حقيقة رصد حالات لمتحور كورونا الجديد EG5 بمستشفى قصر العيني.. أيمن عاشور يؤكد لوفد مؤسسة السيفير أهمية دور بنك المعرفة المصري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حقيقة رصد حالات لمتحور كورونا الجديد EG5 بمستشفى قصر العينى

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى و المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة ، حقيقة ظهور حالات إصابة لمتحور EG5 بمستشفى قصر العينى .

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع مراحل تقديم الطلاب

أجري الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، جولة تفقدية داخل الجامعة لمتابعة مراحل التقديم المباشر للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحد الأدنى للتقدم المعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وجاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، محمود صبره مدير عام شئون التعليم والطلاب.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .. كن الأول في الحصول عليها بهذه الخطوات

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يبحث عنها الآن عدد كبير من طلاب تنسيق الجامعات 2023 وخاصة طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق باحثين عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023، لذلك ارتفع معدلات البحث حاليا عبر موقع جوجل عن تقليل الاغتراب.

خلال لقائه بوفد مؤسسة السيفير.. أيمن عاشور يؤكد أهمية دور بنك المعرفة المصرى

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، الدكتور محمد إيصاطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير (Elsevier) والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مجموعة من المعلمين المتميزين بمختلف المواد الدراسية للمرحلة الثانوية والمعتمدين داخل المنظومة التعليمية، وذلك بهدف تفعيل القنوات التعليمية والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة وتحقيق التناغم بين مختلف الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة بشكل فعال.

«زحل» جوهرة المجموعة الشمسية يلمع في السماء الآن.. هل يوجد خطر علينا

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية فريدة ومتميزة، حيث نكون على موعد مع مشاهدة بديعة لكوكب زحل “ملك الحلقات” حيث يكون كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مقابلة الشمس، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، بالرصد والتصوير؛ إذا سنحت لهم الفرصة.

تنسيق الدبلومات الفنية .... تعرف علي مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

يتساءل عدد كبير من طلاب تنسيق الجامعات 2023، وبصفة خاصة طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عن تفاصيل الجامعات التكنولوجية وعن مستقبل كليات المتواجد بها بالكلية وعن مصروفات الجامعة وهل سوف يكون بها زيادة عن العام الماضي وعن تنسيق تلك الجامعات والاقسام المتواجدة بها وتنسيق الجامعات وعددها وأماكن تواجد.