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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع مراحل تقديم الطلاب

صدى البلد

أجري الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، جولة تفقدية داخل الجامعة لمتابعة مراحل التقديم المباشر للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحد الأدنى للتقدم المعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وجاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية،  محمود صبره مدير عام شئون التعليم والطلاب.

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ووجه رئيس الجامعة خلال جولته، بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بتخصيص مقر للبنك المختص داخل الجامعة لتسهيل كافة المعاملات المالية أمام الطلاب تيسيرًا عليهم.

كما قام رئيس الجامعة، بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.

 

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