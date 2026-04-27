خطوبة وليد الحلفاوي على سارة جمال الدين بحضور نجوم الفن

احتفل المخرج وليد الحلفاوي بخطوبته على سارة جمال الدين، في أجواء عائلية مميزة، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني.

وحرص على حضور الحفل عدد من الفنانين، من بينهم الفنان أحمد جمال سعيد، وسط أجواء من البهجة والاحتفال.



يُذكر أن وليد الحلفاوي حقق نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا في السينما من خلال فيلم "درويش"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تمزج بين التشويق والأكشن والكوميديا، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول شخصية محتال يجد نفسه في مواجهة سلسلة من التحديات، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل مختلف بطابع إنساني

فيلم "درويش" من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، إسلام حافظ، وأحمد عبدالوهاب، إلى جانب عدد من الفنانين.