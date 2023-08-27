وليد الحلفاوي: أعمل بنصيحة أسامة أنور عكاشة في التأليف

قال المخرج وليد الحلفاوي، نجل الفنان نبيل الحلفاوي، إنه أراد الكتابة منذ وقت طويل ولكنه كان يُكسل لأخذ هذه الخطوة، كاشفا عن نصيحة أسامة أنور عكاشة له بالتدريب من خلال الكتابة في الجورنال بشكل يومي.

وأضاف "الحلفاوي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن فيلم "وش في وش" يناقش تدخل الناس بالعلاقات وهذا الموضوع كان يشغل تفكيره منذ فترة وازداد في الفترة الأخيرة وخاصة عن طريق السوشيال ميديا.

وأوضح "الحلفاوي"، أن دخول الأشخاص يزيد الخلافات لدى الأطراف ولا يحل، وهذا ما يناقشه موضوع الفيلم وسعى إلى توصيل وجهة نظره.

نصيحة وليد الحلفاوي وقت الخلافات

وأشار، إلى أن هدفه من هذا الفيلم كان وجهة نظر، قائلا: "الناس وتدخلهم في معظم الأحوال لا يكون أفضل شيء.. خلوا مشاكلكم بينكوا حتى لو هتتضايقوا بس متدخلوش أطراف أخرى".

وأردف: “الله أنعم علي بهذا الفيلم بشيء لا يحدث عادة وهو أن 95% من فنانين هذا الفيلم كانوا أول ترشيح”، موضحا أنه أثناء كتابته للسيناريو بدأ يتخيل الأشخاص الذين سيقومون بهذه الأدوار.