وليد الحلفاوي: والدي لم يقف أمام رغبتي.. وحياة الفنان صعبة

أكد المخرج وليد الحلفاوي، نجل الفنان نبيل الحلفاوي أنه منذ المرحلة الثانوية كان مُحب لمجال الإخراج ويريد العمل به، وتواصل مع بعض الأصدقاء الذين يعملون بالإخراج وعمل في البداية كمساعد مخرج تحت التدريب.

وأوضح "الحلفاوي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن والده نصحه بصعوبة هذا المجال وعدم استقراره ولكنه لم يقف أبدا أمام رغبته.

ولفت، إلى أن والده الفنان نبيل الحلفاوي مازال قلقا بشأنه هو وأخيه ولكنه يفرح بأعمالهما، وأنه كان محقا بشأن قلقه في البداية من دخولهم هذا المجال، موضحا: "الدنيا هنا صعبة.. لو عربيتي عطلت أثناء تصوير مسلسل أو فيلم، صعب أصلحها بسبب عدد الساعات التي أقضيها في التصوير بشكل يومي".

الفن هو تقديم الفكرة بشكل ممتع

وأشار إلى أن الحياة الشخصية تنتهي بمجرد العمل بمجال الفن، كاشفا أنه يميل للأعمال الكوميدية ويعتبرها عوامل جذب للمُشاهد، قائلا: "الفن هو تقديم الفكرة بشكل ممتع".

وتابع: "مش بدور على شريكة حياه لأن الحاجات دي بتيجي لوحدها".

