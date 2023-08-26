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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على عدم نجاح صفقة الأهلي، مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، عبر حسابه على “إكس”.  

وكتب: "عندي حساسية لما أشوف الكلمتين دول "المهاجم الجديد"، ‏مبفتحش اللينك مش هتروح إلا بوصول المذكور للكشف الطبي". 

وأعلن المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم فريق جيونبك الكوري الجنوبي، فشل انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سوزا، في تصريحات صحفية ردا على حقيقة مفاوضات الأهلي: "بالفعل تلقيت عرضا جيدا لكن إدارة جيونبك أخبرتني بعدم وجود فرصة للرحيل".

وأضاف: "شعرت بالأسف لرفض رحيلي، لكنني مرتبط بعقد مع جيونبك حتى ديسمبر المقبل وبعدها سأصبح لاعبا حرا".

واختتم: "يتعين علي الانتظار حتى نهاية عقدي ثم معرفة إذا ما كان هناك عرض آخر بشروط جيدة".

يذكر أن الأهلي حاول التعاقد مع سوزا في الشتاء الماضي بفرمان من المدرب السويسري مارسيل كولر، لكن جيونبك الكوري رفض رحيله، قبل أن يجدد مفاوضاته الصيف الحالي لتفشل الصفقة.

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