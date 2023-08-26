حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

أعلن المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم فريق جيونبك الكوري الجنوبي، فشل انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال سوزا في تصريحات صحفية ردا على حقيقة مفاوضات الأهلي:" بالفعل تلقيت عرضا جيدا لكن إدارة جيونبك أخبرتني بعدم وجود فرصة للرحيل".



وأضاف: "شعرت بالأسف لرفض رحيلي، لكنني مرتبط بعقد مع جيونبك حتى ديسمبر المقبل وبعدها سأصبح لاعبا حرا".

واختتم: " يتعين عليا الانتظار حتى نهاية عقدي ثم معرفة إذا ما كان هناك عرض آخر بشروط جيدة ".



يذكر أن الأهلي حاول التعاقد مع سوزا في الشتاء الماضي بفرمان من المدرب السويسري مارسيل كولر، لكن جيونبك الكوري رفض رحيله، قبل أن يجدد مفاوضاته الصيف الحالي لتفشل الصفقة.



في سياق آخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.



واطمأن خالد بيبو، مدير الكرة، على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد الذى تنظمه إحدي شركات التسويق الرياضي وإدارة الفعاليات.