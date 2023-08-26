أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي: لم نغلق ملف سوزا حتى الآن.. هناك مهاجم جديد وصلنا لمراحل متقدمة في المفاوضات معه وقد تحسم الصفقة قبل غلق باب الميركاتو".

وعاد الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالفريق قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.