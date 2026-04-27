الموسيقيين لم تحقق معي.. مسلم يرد على جدل إطلالته في حفله الأخير

أثار المطرب مسلم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بإطلالة غير تقليدية خلال حفله الأخير، ما دفع البعض لانتقاد اختياره للملابس ووصفها بالغريبة، بينما دافع آخرون عن حريته في التعبير عن نفسه.

أوضح مسلم في تصريحات لموقع “صدى البلد” أن ما يرتديه ليس جديدًا عليه، مؤكدًا أن هذا الأسلوب جزء من شخصيته الفنية منذ بداية مشواره. وقال: «أنا فنان وعندي ستايل خاص بيا، وطول عمري بلبس لبس مختلف.

كما نفى مسلم وجود أي أزمات مع نقابة المهن الموسيقية أو اتخاذ أي إجراءات ضده بسبب إطلالته، مشيرًا إلى أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح. وأضاف: «الموسيقيين ما كلمونيش خالص، ومفيش أي إجراء اتاخد ضدي.



ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد النقاش حول حرية الفنانين في اختيار مظهرهم على المسرح، خاصة مع اختلاف الأذواق بين الجمهور، حيث يرى البعض أن الإطلالة جزء من العرض الفني، بينما يفضل آخرون الالتزام بالمظهر التقليدي.

يُذكر أن مسلم حقق خلال الفترة الماضية نجاحًا ملحوظًا بعدد من الأغاني التي لاقت انتشارًا واسعًا، ما جعله من الأسماء البارزة بين مطربي الجيل الجديد، وهو ما يزيد من تسليط الضوء على كل ظهور له سواء فنيًا أو إعلاميًا.