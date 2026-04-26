سيجا تطلق مبادرة «Sega Universe» لإحياء كلاسيكياتها عبر مشاريع احتفالية جديدة

أعلنت شركة سيجا عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم «Sega Universe» في اليابان، تهدف من خلالها إلى إعادة تسليط الضوء على مجموعة من سلاسل ألعابها الكلاسيكية في عام 2026 عبر مشاريع احتفالية خاصة بكل عنوان، في خطوة تبدو كأنها احتفال طويل بتاريخ الشركة أكثر من كونها إعلانًا عن لعبة واحدة بعينها.

وجاءت المبادرة تحت شعار واضح وملفت هو «NO OLD, STAY GOLD»، في إشارة إلى أن «القديم» بالنسبة لسيجا ليس شيئًا يُركن على الرف، بل كنز يمكن إعادة تقديمه بطرق جديدة لجيل جديد من اللاعبين، مع الحفاظ على بريق الذكريات الأصلية التي تربت عليها أجيال سابقة.

الموقع الرسمي للمبادرة يصف الفكرة بأنها مساحة واحدة تعيش فيها شخصيات وألعاب سيغا القديمة «عبر الأجيال والحدود»، وتتوسع خارج إطار الألعاب إلى مجالات مثل الأفلام، الموسيقى، الأزياء وأشكال أخرى من الترفيه، وكأننا أمام عالم مشترك يحمل طابع سيجا، وليس مجرد حملات منفصلة لكل لعبة على حدة.

عناوين مختارة للاحتفال في 2026

تركز المرحلة الأولى من «Sega Universe» على ما تسميه الشركة قسم «2026 Selected»، وهو مجموعة من السلاسل التي تحتفل هذا العام بمحطات عمرية كبيرة، مثل الذكرى الأربعين أو الثلاثين لإطلاقها الأول.

من بين الأسماء التي برزت في قوائم سيجا ومتابعات مواقع مثل Gematsu وEurogamer نرى عناوين عريقة مثل OutRun، Streets of Rage، NiGHTS into Dreams، Sakura Wars وغيرها من السلاسل التي شكلت جزءًا مهمًا من هوية سيغا في صالات الألعاب وعلى أجهزة مثل ميغا درايف و ساترن ودريم كاست.

تقدم هذه الألعاب على الموقع الرسمي ضمن صفحات تعريفية تستعرض تاريخ كل عنوان، شخصياته الرئيسية، وأثره في مسيرة الشركة، ما يعطي انطباعًا أوليًا بأن المبادرة ليست مجرد إعلان تسويقي عابر، بل محاولة منظمة لإعادة سرد تاريخ سيغا لجمهور اليوم، مع تمهيد الطريق لمشاريع قادمة مرتبطة بكل سلسلة.

في نفس الوقت، تحرص الشركة – عبر تصريحاتها الرسمية وتقارير مثل Video Games Chronicle – على عدم رفع سقف توقعات اللاعبين بشكل مبالغ فيه؛ فهي تؤكد أن ذكر عنوان ضمن «Sega Universe» لا يعني بالضرورة أن لعبة جديدة قادمة له فورًا، بل قد يكون الاحتفال في شكل منتجات، فعاليات، أو تعاونات فنية وإعلامية.

ترفيه «حنيني» لكن بروح جديدة

الفكرة الأساسية التي تكررها سيجا في وصف المبادرة هي تقديم «ترفيه حنيني لكنه جديد في نفس الوقت»؛ أي محتوى يستدعي ذكريات الماضي لكن لا يكتفي بإعادة إصدار ما سبق كما هو، بل يحاول تحديث التجربة لتناسب 2026 وما بعدها.

في هذا السياق، يتقاطع «Sega Universe» مع خطة أوسع كشفت عنها الشركة سابقًا لاستثمار مكتبتها الكلاسيكية عبر ما وصفته بأنه موجة من «إعادة الإصدارات، الإصدارات المحسنة، والريميكات وإعادة الإطلاق (Remasters, Remakes, Reboots)» لسلاسل قديمة ما زالت تحظى بحب الجمهور، مثل Streets of Rage وJet Set Radio وCrazy Taxi وGolden Axe، والتي أكدت سيجا بالفعل أنها قيد التطوير كلعبة جديدة أو أكثر في كل سلسلة.

المبادرة الجديدة لا تعلن عن تلك الألعاب من الصفر، لكنها توفّر لها مظلة معنوية وعلامة تجارية جامعة يمكن من خلالها تقديم ألعاب، ومحتوى جانبي، وإكسسوارات ومنتجات تحمل روح كل عالم على حدة، وفي الوقت نفسه ترتبط جميعها تحت شعار «Sega Universe».

بالنسبة لعشاق سيجا القدامى، يشبه الأمر دعوة رسمية إلى «احتفال شامل» بتاريخ الشركة، يفتح فيه الباب لمشاهدة كيف يمكن إعادة تخيل عوالم OutRun أو Sakura Wars اليوم، سواء على هيئة ألعاب جديدة، أعمال أنيمي، سلاسل كتب مصورة أو حتى تعاونات مع دور أزياء وماركات موسيقية.

ما بين الألعاب والمنتجات والوسائط المتعددة

موقع Nintendo Life ومصادر أخرى تشير بوضوح إلى أن سيغا لا تريد حصر «Sega Universe» في نطاق الألعاب فقط، بل ترى أن شخصياتها و«عوالمها» امتدت بالفعل خارج الشاشة إلى مجالات مثل السينما، المسلسلات، الموسيقى وحتى الموضة، وبالتالي فمن الطبيعي أن تستمر هذه الرحلة عبر مشاريع متعددة الوسائط (Transmedia) تجمع بين هذه الأشكال المختلفة.

مثال ذلك ما حدث مع Sonic خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت سلسلة الألعاب إلى أفلام ناجحة، مسلسلات أنيمي، وموجة ضخمة من المنتجات والملابس، وهي تجربة يبدو أن سيغا تريد تعميمها – ولو بنسب مختلفة – على عناوين أخرى داخل «Sega Universe».

في هذه المرحلة، لا توجد قائمة تفصيلية بالمشاريع؛ فسيغا تكتفي بالحديث عن «مشاريع ذكرى سنوية» قد تشمل فعاليات، عروضًا خاصة، محتوى إضافيًا لألعاب موجودة، أو نسخًا رقمية محسّنة من عناوين قديمة، إلى جانب منتجات تذكارية ومجموعات مقتنيات لعشاق كل سلسلة.

هذه المرونة في التعريف تعني أن المبادرة يمكن أن تبدأ بخطوات صغيرة – مثل حملات رقمية ومحتوى دعائي – قبل أن تتوسع إلى مشاريع أكبر كلما وجدت الشركة تجاوبًا قويًا من الجمهور.

ماذا يعني ذلك لمحبي سيجا اليوم؟

بالنسبة لمحبي سيجا – سواء ممن عاشوا حقبة الأجهزة الكلاسيكية أو الجيل الجديد الذي تعرّف على السلاسل القديمة عبر إعادة الإصدارات – تمثل «Sega Universe» إشارة واضحة إلى أن الشركة لا تنوي ترك عناوينها الأيقونية في طي النسيان، بل تريد أن تعيد تقديمها بطرق متعددة تتجاوز فكرة «إصدار مجموعة كلاسيكيات على منصة حديثة».

لا يأتي صحيح أن الإعلان مصحوبًا بقوائم ألعاب جديدة جاهزة للإطلاق، لكن الربط بين هذه المبادرة وبين خطة سيجا السابقة لإعادة إحياء OutRun وStreets of Rage وJet Set Radio وغيرها يعطي انطباعًا بأننا أمام استراتيجية متكاملة لاختبار مدى استعداد السوق لاستقبال موجة جديدة من ألعاب سيغا، في وقت تشهد فيه صناعة الألعاب اهتمامًا متزايدًا بالحنين للماضي وإعادة تقديم العلامات الكلاسيكية بصورة حديثة.

في الوقت نفسه، يشير محللون إلى أن هذا النوع من المبادرات يساعد سيغا على بناء صورة ذهنية أقوى لعلامتها التجارية ككل، بعيدًا عن التركيز على سلسلة واحدة مثل Sonic، ويذكّر الجمهور بأن خلف هذا الاسم توجد مكتبة ضخمة من العوالم التي يمكن استثمارها في الألعاب والوسائط الأخرى لسنوات قادمة.

ومع اقتراب توالي الإعلانات عن «مشاريع الذكرى» لعناوين مختارة خلال 2026، سيكون على اللاعبين متابعة ما إذا كانت «Sega Universe» ستظل مجرد إطار احتفالي جميل، أم أنها ستتحول فعليًا إلى بداية موجة عودة قوية لسيغا الكلاسيكية على الشاشات الحديثة بمختلف أشكالها.