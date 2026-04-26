ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات في كولومبيا إلى 19 قتيلا و38 مصابا

ارتفع عدد ضحايا التفجيرات في جنوب غربي كولومبيا إلى 19 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 38 شخصا آخرين.





وذكرت سلطات الطب الشرعي في كولومبيا، في بيان اليوم، أنه تم العثور على 19 جثة، بالإضافة إلى 38 جريحا، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة ما زالوا بصدد البحث عن مفقودين.





وحملت السلطات الكولومبية، منشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) مسؤولية الهجوم.





وكان التفجير استهدف مساء الجمعة قاعدة عسكرية في مدينة ،كالي،ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، وأعقبته سلسلة هجمات في إقليمي، فالي ديل كاوكا وكاوكا.





وتأتي هذه الاضطرابات وسط مخاوف من أعمال عنف في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 31 مايو المقبل.