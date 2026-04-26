ترامب يؤكد استمرار اتصالاته مع نظيره الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يواصل التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه رفض الكشف عن تاريخ آخر اتصال بينهما.





وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ردا على سؤال حول آخر مرة تحدث فيها مع الرئيس الروسي: "لا أريد الكشف عن ذلك، لكنني بالفعل أُجري مفاوضات معه (بوتين)".





وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أنه يواصل أيضا اتصالاته مع فلاديمير زيلينسكي في إطار محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا.





وقال ترامب في المقابلة التي نشرت اليوم الاثنين: "نحن نعمل على الوضع بين روسيا وأوكرانيا، وآمل أن نتمكن من حله".





وصرح ترامب يوم الأحد أن واشنطن تواصل جهودها لتحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات الرفيعة المستوى التي قادها البيت الأبيض خلال الأسابيع الماضية.





وكان ترامب قد التقى الرئيس بوتين في قمة عُقدت في أنكوريج بولاية ألاسكا في 17 أبريل الجاري، حيث وصف اللقاء بأنه "مثمر للغاية" وأشار إلى وجود "تقدم" في المفاوضات. كما استضاف البيت الأبيض الرئيس زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين في 20 أبريل لبحث ضمانات أمنية و"صفقة تبادل أراضي" محتملة.