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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بصفقة قيمتها مليار دولار.. شركة SEGA بصدد الاستحواذ على لعبة Angry Birds

شركة SEGA بصدد الاستحواذ
شركة SEGA بصدد الاستحواذ على لعبة Angry Birds

أفادت تقارير أن شركة ألعاب الفيديو الشهيرة SEGA بصدد الاستحواذ على شركة Rovio Entertainment المطورة للعبة Angry Birds  والمعروفة بـ "الطيور الغاضبة"، وذلك ضمن صفقة تقدر بحوالي 1 مليار دولار أمريكي. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه وفقا لعدة مصادر سيتم الانتهاء من صفقة الاستحواذ في الأسبوع المقبل ، مع دفع SEGA مبلغ ضخم قدره مليار دولار لشركة Rovio وجميع ممتلكاتها الفكرية. 

 

يُنظر إلى خطوة SEGA للاستحواذ على Rovio على أنها محاولة لتعزيز وجودها في قطاع ألعاب الهواتف الذكية ، حيث تتفوق بسرعة على منافسيها، ما فاق عرض الشركة الأخير بقيمة مليار دولار لشركة Rovio شركة Playtika الإسرائيلية ، التي كانت قد عرضت 800 مليون دولار في وقت سابق من العام. 

 

ولطالما كانت SEGA لاعبًا بارزًا في صناعة ألعاب الفيديو ، بفضل امتيازاتها الشهيرة مثل Yakuza و Sonic، بالإضافة إلى ذلك يقال إن الشركة تعمل على لعبة Sonic جديدة تتميز برسومات مذهلة وعناصر متعددة اللاعبين.

 

ويعد استحواذ SEGA على Rovio تطورًا مهمًا في صناعة ألعاب الفيديو، كما تسلط هذه الخطوة الضوء أيضًا على الأهمية المتزايدة لألعاب الهواتف الذكية في مجال صناعة الألعاب. 

 

 

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