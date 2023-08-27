حقيقة رصد حالات لمتحور كورونا الجديد EG5 بمستشفى قصر العينى

عاجل | حقيقة وجود حالات متحور جديد بمستشفيات قصر العينى

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى و المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة ، حقيقة ظهور حالات إصابة لمتحور EG5 بمستشفى قصر العينى .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، لم يتم رصد أى حالات اصابة بالمتحور الجديد فى مستشفيات جامعة القاهرة ، لذلك لا داعى للقلق ولكن لا بد من اتباع الاجراءات الاحترازية

و أضاف " صلاح " فى الاساس الكورونا لما تختفى و لكن نسبة خطورتها على الشعوب أصبحت ضعيفة عن بداية ظهورها ومثلها مثل أى مرض نتعرض اليه

و اكد على أن المتحور الجديد تم رصده فى العديد من الدول ، ولكن دورنا أن نكتشف تأثيرها و هل هى ليها ضرر أكثر ام نفس التأثير التى تم رصده بعد موجات فيروس كورونا و أصبح تأثيرها لا يذكر لذلك قامت الدول برفع القيود

كما أن المتحور الجديد هو مثل أعراض فيروس كورونا ( عدوى تنفسية ) نفس الأعراض التى تظهر على مصابى فيروس كورونا ، و لكن نحن لا نرى نسب لاننا نأخد النسب من الإحصائيات و عدد الحالات .