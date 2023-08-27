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رئيس التحرير
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عاجل | حقيقة وجود حالات متحور جديد بمستشفيات قصر العينى

حقيقة رصد حالات لمتحور كورونا الجديد EG5 بمستشفى قصر العينى

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى و المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة ، حقيقة ظهور حالات إصابة لمتحور EG5 بمستشفى قصر العينى .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، لم يتم رصد أى حالات اصابة بالمتحور الجديد فى مستشفيات جامعة القاهرة ، لذلك لا داعى للقلق ولكن لا بد من اتباع الاجراءات الاحترازية

و أضاف " صلاح " فى الاساس الكورونا لما تختفى و لكن نسبة خطورتها على الشعوب أصبحت ضعيفة عن بداية ظهورها ومثلها مثل أى مرض نتعرض اليه

و اكد على أن المتحور الجديد تم رصده فى العديد من الدول ، ولكن دورنا أن نكتشف تأثيرها و هل هى ليها ضرر أكثر ام نفس التأثير التى تم رصده بعد موجات فيروس كورونا و أصبح تأثيرها لا يذكر لذلك قامت الدول برفع القيود

كما أن المتحور الجديد هو مثل أعراض فيروس كورونا ( عدوى تنفسية ) نفس الأعراض التى تظهر على مصابى فيروس كورونا ، و لكن نحن لا نرى نسب لاننا نأخد النسب من الإحصائيات و عدد الحالات .

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