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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد طمأنة الصحة للمواطنين.. الحبس والغرامة عقوبة نشر شائعات عن متحور كورونا الجديد

صدى البلد

بعث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، رسائل طمأنينة بشأن المتحور الجديد، قائلا إنه لا يوجد ارتفاع في نسب الوفيات عالميا بسبب متحور كورونا الجديد، كما أنه لا يوجد ارتفاع في نسب دخول المرضى للعناية المركزة بسبب متحور كورونا الجديد.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: “خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة”، موضحا أنه لم يتم رصد أي زيادة في أعداد دخول المستشفيات مع المتحور الجديد.

وتابع: “المتحور الجديد سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي، والأعراض هي نفس أعراض متحور أوميكرون.

نشر شائعات عن متحور كورونا الجديد

ويؤدي انتشار متحور كورونا الجديد إلى زيادة نشاط مروجي الشائعات لبث حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.

ومن ضمن الشائعات التي انتشرت بعد ظهور متحور كورونا جديد، شائعة تعطيل الدراسة، وهو ما نفاه مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم.

عقوبة مروجي الشائعات عن متحور كورونا الجديد ايريس

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كان عدد من النواب استخدم أدواتهم البرلمانية؛ من أجل معرفة خطة وزارة الصحة بشأن ظهور متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون EG-5.2”، وهل هناك مخزون كافٍ من اللقاحات لمواجهته؟ وهل المتحور الجديد يستجيب للقاح المصري الموجود أم لا؟ وحال استجابته للمتحور هل هناك كمية تكفي لجميع المواطنين؟

EG-5 2 أعراض متحور أوميكرون الجهاز المناعي الدكتور حسام عبدالغفار المتحور الجديد تعطيل الدراسة

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