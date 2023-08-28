البحوث الفلكية تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر ندوة تعريفية بالمنح الدولية المقدمة من الهيئة "التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية"، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد.

وتقام الندوة اليوم الإثنين في تمام الساعة 11 صباحا بمقر معهد البحوث الفلكية (مرصد حلوان).

يشار إلى أن "فولبرايت مصر" هي واحدة من عدة برامج للتبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة؛ والتي تهدف إلى تحسين العلاقات بين الثقافات في الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال تبادل الأشخاص والمعارف والمهارات.

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية فريدة ومتميزة، حيث نكون على موعد مع مشاهدة بديعة لكوكب زحل “ملك الحلقات” حيث يكون كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مقابلة الشمس، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، بالرصد والتصوير؛ إذا سنحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا سنكون الآن مع مشاهدة بديعة فى سماء مصر حين يكون كوكب زحل ذي الحلقات في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام.

وأوضح تادرس أن كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" سيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيرى طوال الليل، حيث سيظهر ويشاهد بالعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية لامعة في السماء ، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة، مشيرا إلي أن هذا اليوم هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وحلقاته وأقماره.

