الدراسات العليا للنانو تكنولوجي: فتح باب التقديم حتى نهاية سبتمبر

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، عن بداية التسجيل ببرامجها المختلفة حتي نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

وأوضحت الشريف انه قد تم فتح باب التقديم لبرنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ، والذي يهدف إلي التدريب والترويج لإعداد جيل من خبراء الطاقة الشمسية بما يلبي احتياجات سوق العمل ويضمن مواجه التحديات المستقبلية كما تسعى الكلية للتميز في التدريب والبحث محليا وإقليميا بمجالات الطاقة الشمسية، وأن الفئات المستهدفة من البرنامج هم خريجين كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتكنولوجية وما يعادلها.

كما تم فتح باب القبول ببرنامج قسم تقنيات البيئة والترميم، والذي يهدف إلي تمكين الطلاب والباحثين من فهم المفاهيم العلمية لعلم وتقنية النانو وتطبيقاتها في الترميم والصيانة، وتدريس المبادئ الفيزيائية والكيميائي لتحضير المواد النانومتري وتحديد خصائصها بدقة عبر وسائل الفحص والتحليل المختلفة، واعداد طلاب متميزين قادرين على البحث العلمي في مجال تقني النانو والترميم ، وتنفيذ خطط بحثية مشتركة بين الأقسام العلمية بالكلية والجامعات المصرية، وإقامة شراكات محلية ودولية مراكز الترميم الصيانة والجامعات المتخصصة.

وأضافت أن الفئات المستهدفة من برنامج قسم تقنيات البيئة والترميم هم الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات ومعاهد معترف بها، وان الكليات المؤهل للالتحاق بالبرنامج هي : الأثار، العلوم، الهندسة، الفنون الجميل، والفنون التطبيقية يمكن الاعتراف بدرجات مكافئة من المجلس الأعلى للجامعات أو المعاهد العلمي والعملي المعترف بها.