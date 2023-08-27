أخبار التعليم.. شكل الدراسة بالجامعات بعد ظهور EG5 وتطبيق درجات الرأفة للراسبين لأولى وثانية ثانوي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كشف طبي على الطلاب.. توجيهات من التعليم العالي للمستشفيات الجامعية

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

بشرى سارة .. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب تنسيق المرحلة الثالثة

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

بعد اجتماع الأعلى للجامعات.. ماذا ينتظر الطلاب بالعام الدراسي الجديد ؟

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. التسجيل عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ لطلاب الثانوية العامة .

صحة قنا تعلن بدء إجراء امتحانات المتقدمين لمدارس التمريض

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن البدء فى عقد إمتحانات التمريض للمتقدمين للإنضمام لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا.

تعليم نجع حمادي يبحث تطبيق درجات الرأفة للراسبين بالصفين"الأول والثاني" الثانوي العام

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا ، إنه يجري حالياً تشكيل لجنة مكونة من رئيس قسم التعليم الثانوي، وموجهي المواد الدراسية. وعضو قانوني، لبحث مدي إمكانية تطبيق درجات الرأفة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الراسبين خلال العام الدراسي 2023/2022 من عدمه وإعداد تقرير بذلك لرفعه لمديرية التربية والتعليم بقنا، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن حفاظا علي مستقبل ابنائنا الطلاب.

بعد ظهور متحورEG5 في مصر.. شكل الدراسة بالجامعات وموعد انطلاقها

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أنه ليس هناك أي قرارات رسمية بشأن جعل الدراسة أونلاين من البيت ، وعودة نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات في العام الدراسي الجديد ، وذلك بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر .

القمر الأزرق العملاق.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة ونادرة نهاية أغسطس

يترقب محبي الظواهر الفلكية وظاهرة فلكية هامة وبديعة وفريدة وهي ظاهرة القمر الأزرق أو" البدر الأزرق"، في ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ارتفع معدلات البحث عنه خاصة مع انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب.