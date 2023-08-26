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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم نجع حمادي يبحث تطبيق درجات الرأفة للراسبين بالصفين"الأول والثاني" الثانوي العام

مدير عام إدارة نجع
مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا ، إنه يجري حالياً تشكيل لجنة مكونة من رئيس قسم التعليم الثانوي، وموجهي المواد الدراسية. وعضو قانوني، لبحث مدي إمكانية تطبيق درجات الرأفة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الراسبين خلال العام الدراسي 2023/2022 من عدمه وإعداد تقرير بذلك لرفعه لمديرية التربية والتعليم بقنا، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن حفاظا علي مستقبل ابنائنا الطلاب. 
 

وأكد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، بأنه يجري حالياً حصر هؤلاء الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية علي مستوي الإدارة بواسطة التعليم الثانوي بالإدارة، علي أن يتم عرض الموضوع علي اللجنة المشكلة لإبداء الرأي في إمكانية تطبيق درجات الرأفة علي هؤلاء الطلاب من عدمه في موعد غايته 30 من سبتمبر المقبل. 
 

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وشدد الدردير، علي مديري المدارس الثانوية بنجع حمادي، بعدم قبول تحويل طلاب المرحلة الثانوية الصفوف" الأول- الثاني- الثالث " بين المدرسة ومدارس الإدارة أو الإدارات التعليمية الأخري، أو المديريات بالمحافظات الأخري إلا بعد ورود موافقة اللجنة المختصة بالمديرية و الوزارة.

 

و أشار مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية 5 من سبتمبر المقبل.

 

و أوضح الدردير، بأن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

 

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