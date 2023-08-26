دار العلوم بالقاهرة تكشف تفاصيل التقدم لـ الدراسات العليا

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إنه قد تم فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (دبلومات - ماجستير - دكتوراه) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024.

وأضاف عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن باب التقديم للدراسات العليا فُتح منذ يوم الأربعاء 16 أغسطس ومستمر حتي الأربعاء 6 سبتمبر، لافتا الى أن التقديم متاح داخل إدارة الكلية وإنهاء ملفات الطلاب للالتحاق ببرامجها، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، عدا يومي الأحد والخميس من الساعة 9.30 صباحا إلي الساعة 11.30 صباحا، ولن يتم تلقي الطلبات بعد هذا التوقيت.

وأشار إلى أن امتحان القبول التحريري سيعقد يوم الإثنين الموافق 11-9-2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويليه مباشرة، الامتحان الشفوي، في اليوم نفسه.

واكمل أن شروط القبول الالتحاق ببرامج الدبلومات (العامة والخاصة) المطلوبة هي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم لبرامج الدبلوم العام في (اللغة العربية وآدابها أو في الدراسات الإسلامية) حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو من أي معهد علمي مناظر معترف به.

2- أن يكون المتقدم لبرامج لدبلوم الخاص (الدراسات اللغوية- الدراسات الأدبية والنقدية - الدراسات الإسلامية) من الطلاب الحاصلين على ليسانس دار العلوم بتقدير (مقبول) أو ليسانس دار العلوم تعليم مفتوح جامعة القاهرة فقط بتقدير (مقبول)، أو ليسانس من أي كلية مناظرة لدار العلوم بتقدير (جيد).

3- أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.

4- أن يجتاز المتقدم دورة أساسيات البحث العلمي بعد نجاحه في الاختبار التحريري (التسجيل للدورة بمركز التدريب اللغوي).