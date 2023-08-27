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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 | تفاصيل التقدم لـ الجامعات التكنولوجية ومصاريف الدراسة والتخصصات.. وهل تقبل طلاب الدبلومات الفني فقط أم تشمل الثانوية العامة

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: المصروفات الدراسية للفرقة الأولى 15 ألف جنيه

جامعة برج العرب التكنولوجية: يوجد لدينا كليتين و9 أقسام متنوعة 

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نقبل طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة

 

يتساءل عدد كبير من طلاب تنسيق الجامعات 2023، وبصفة خاصة طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عن تفاصيل الجامعات التكنولوجية وعن مستقبل كليات المتواجد بها بالكلية وعن مصروفات الجامعة وهل سوف يكون بها زيادة عن العام الماضي وعن تنسيق تلك الجامعات والاقسام المتواجدة بها وتنسيق الجامعات وعددها وأماكن تواجد.

وتزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة، وكلياتها هي كليات المستقبل والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفترة القادمة.

وقال الكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تحوى بداخلها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم خمس برامج وهم : برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس - برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والذي يخدم مجال السيارات الكهربائية - برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة - برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول - برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول.

واضاف الشيخ أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة تخصص علمي وطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، لكن بنسب مختلفة فيتم قبول نسبة 20% من طلاب الثانوية العامة، و80% من طلاب الدبلومات الفنية من مختلف التخصصات، وانه تم هذا العام الغاء اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية.

وكشف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن المصروفات الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، حيث بلغت المصروفات الدراسية للفرقة الدراسية الأولي 15 الف جنيه، وهي نفس القيمة للفرقة الدراسية الثانية (15 ألف جنيه)، بينما جاءت مصروفات الفرقة الدراسية الثالثة 20 ألف جنيه، ومصروفات الفرقة الدراسية والرابعة 20 ألف جنيه.

 

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن الجامعة تستقبل هذا العام الدفعة الثانية من طلاب الجامعة حيث أن الجامعة حديثة العهد وأن هذا هو العام الثاني علي إنشائها.

واوضح الجوهري أن جامعة برج العرب التكنولوجية تضم كليتين أساسيتين هما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة - وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، واشار إلي أن كلية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تضم اقسام (قسم تكنولوجيا المعلومات - قسم تكنولوجيا السكك الحديدية -  قسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - قسم تكنولوجيا الغزل والنسيج - قسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية) ، بينما تضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية اقسام (قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية  - قسم تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية - قسم تكنولوجيا مساعد تمريض - قسم تكنولوجيا تركيبات اسنان)

واشار رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن الجامعة تقبل طلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وطلاب المدارس الفنية الصنائع 3 سنوات، بإضافة إلي إتاحة الجامعة برامج خاصة بالنسبة لطلاب الخرجين للمعاهد السنتين مثل معهد الفني الصحي ومعهد الفني الصناعي بحد أقصي 3 سنوات علي تخرجه علي أن يكون التقديم لهم مباشرةً في إدارة شؤن الطلاب بالجامعة.

بينما يعد نظام الدراسة بالجامعة 2+2 فيمكن لطالب التخرج بعد سنتين بمؤهل متوسط يحصل على دبلومة في التكنولوجيا كل في تخصصه، وفي حالة استكمال الطالب الأربع سنوات يحصل علي بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية أو بكالوريوس تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ ويشترط على الطالب في استكمال السنتين الأخيرتين؛ تفوقه خلال السنتين الأوليين، وحصوله على حد أدنى للنتيجة بنسبة 80%، وفي حالة عدم بلوغه للحد الأدنى تتيح له الجامعة سنة تدريبا في إحدى الشركات او المصانع ومن ثم يستكمل دراسته لحصوله على درجة البكالوريوس.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

وتشير توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري إلى انخفاضها من حيث درجات الحد الأدنى عن العام الماضي، حيث جاءت نسب نجاح الدبلومات الفنية  نظام 3 سنوات للأربع شهادات: “تجاري - صناعي - زراعي - فندقي” هذا العام، 65.55% بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.

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