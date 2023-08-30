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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم الجمهوريين بالشيوخ الأمريكي يتجمد للمرة الثانية.. ما الأمر؟

ميتش ماكونيل
ميتش ماكونيل

ظهر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، متجمّدًا مجددًا وذلك حديثه مع الصحفيين بعد خطاب ألقاه في كوفينجتون بولاية كنتاكي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بدا ماكونيل وهو متجمد لمدة 30 ثانية تقريبًا، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما سُئل عما إذا كان يخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2026.

وعندما أصبح من الواضح أن ماكونيل قد تجمد مرة أخرى، اقتربت منه مساعدته وسألته: "هل سمعت السؤال أيها السيناتور؟"، لكن استمر ماكونيل في عدم الاستجابة.

وقالت المساعدة للصحفيين: "أنا آسفة لكم جميعًا، سنحتاج إلى دقيقة"، ثم تحدث أحد أعضاء مجلس الشيوخ معه بهدوء للحظة، وتمكن ماكونيل من أن يهمس له بالإجابة.

وبمجرد استجابته، أجاب ماكونيل لفترة وجيزة على سؤال آخر حول النائب العام لولاية كنتاكي دانييل كاميرون.

ووقعت حادثة مماثلة لماكونيل خلال أواخر يوليو الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل، قبل أن يتم اصطحابه بعيدًا عن الكاميرات.

وعاد ماكونيل (81 عامًا) بعد فترة وجيزة وواصل مؤتمره الصحفي قائلًا للصحفيين “أنا بخير”.

ومن المرجح أن يثير هذا الحادث الجديد تساؤلات إضافية حول مدى أهلية ماكونيل البالغ من العمر 81 عامًا لقيادة الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.

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