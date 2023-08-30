عمرها 90 عاما.. ليليانا كافاني تتسلم جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا |صور

شهد حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، تكريم المخرجة الإيطالية ليليانا كافاني التي تبلغ من العمر 90 عامًا، ومنحها جائزة الأسد الذهبي.

حرصت ليليانا كافاني على المرور على السجادة الحمراء قبل تكريمها عن مشوارها الفني، لتكون أول امرأة تحصل على هذا التكريم من مهرجان فينيسيا.

اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الممثلة البريطانية شارلوت رامبلينج لتقديم جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، إلى المخرجة المخضرمة ليليانا كافاني، وسارت برفقتها على السجادة الحمراء.

ليليانا كافاني التي تبلغ من العمر 90 عاما، قدمت على مدار 6 عقود أعمالا ناجحة وحائزة على جوائز عالمية، سواء في التلفزيون أو المسرح أو السينما، وتدور دائما أحداث أفلامها في إطار تاريخي، وشخصياتها معقدة تعيش حالة من الصراع مع المجتمع.

لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

حرصت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2023، على تقديم الدعم الكامل للكتاب والفنانين المضربين في هوليوود، وارتدوا قمصانا كتب عليها عبارات تضامن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم قبل انطلاق حفل الافتتاح في تمام السابعة مساءً.

تضم لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

وأكد المدير الفني لمهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا، أن الإضرابات كان لها تأثير محدود على المهرجان رغم غياب أسماء كبيرة من النجوم بأفلامهم، أبرزها فيلم برادلي كوبر Maestro وفيلم إيما ستون Poor Things.

يرأس أيضا المخرج الإيطالي جوناس كربينيانو لجنة تحكيم مسابقة آفاق، والمخرجة الفرنسية أليس ديوب تترأس جائزة لويجي دي لورينتيس.