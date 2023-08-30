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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها رحلته لقمة G20.. احتمالية تعديل جدول سفريات بايدن بعد إعصار إداليا

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه قد يضطر إلى تعديل جدول سفرياته بعد إعصار إداليا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بايدن إنه قد يضطر إلى تعديل جدول سفره الشخصي وجدول رحلات العمل نتيجة للإعصار إداليا.

وردًا على سؤال عما إذا كان يضع خطط طوارئ لجدول سفره الشخصي في عطلة عيد العمال أو مشاركته المقررة في قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، قال بايدن: "حسنا، ربما أفعل ذلك، لكني لا أعرف بعد".

وكشف بايدن أنه تحدث إلى حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لتقديم أي موارد مطلوبة بعد وصول إعصار إداليا إلى اليابسة، سعياً لطمأنة الجمهور إلى أن نزاعهم السياسي لن يعيق الاستجابة الفيدرالية للعاصفة.

كما أشار إلى أن إعصار إداليا هو مثال آخر على تأثير أزمة المناخ، موضحًا الإجراءات التي يتخذها فريقه لتلبية الاحتياجات الفورية للولايات المتضررة من العاصفة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن “لا أعتقد أن أحداً يستطيع إنكار تأثير أزمة المناخ بعد الآن”.

وأضاف "فقط انظروا حولكم.. تسببت الفيضانات التاريخية، وحالات الجفاف الشديدة، والحرارة الشديدة، وحرائق الغابات الكبيرة في أضرار جسيمة لم نشهدها من قبل".

وتابع: "عندما توليت منصبي، وجهت فريقي إلى رفع مستوى دورنا في كيفية قيادتنا وتنسيق استجاباتنا للكوارث الطبيعية"، مشيرًا أيضًا إلى حرائق غابات ماوي كمثال آخر على المكان الذي تساعد فيه الحكومة الفيدرالية في الاستجابة للكوارث الشديدة.

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