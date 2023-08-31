سارة حازم: نجاح كبير للنسخة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين

قالت الإعلامية سارة حازم على قناة “ أون ” من خلال برنامجها “ كل الزوايا” أن مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة نجح نجاحا كبيرافى نسخته الثانية لمهرجان العلمين للدرما برئاسة الفنان الكبير دكتور يحى الفخراني فهي نسخة أستثنائية بها أحتفالية لمرور ٦٠ سنة على إنتاج واذاعة أول عمل درامي مصري.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

وتابعت : شهد المهرجان تنظيم أكثر من رائع فقد لاقي أهتماما كبير جدا بمهرجان القاهرة للدراما، وشهد هذا الحفل تكريما لكبار النجوم والأعمال الدرامية التى نجحت نجاحا ساحقا ومتميزا.