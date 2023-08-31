رئيس مدينة الغردقة يتفقد تقسيم الجوهرة بالأحياء لتطوير المرافق وتحسين البنية التحتية

استمرارًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمتابعة وتطوير التقسيمات الداخلية للمدن، وضمن جهود توفير المرافق والبنية التحتية الكاملة بها، قام اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بجولة تفقدية لتقسيم الجوهرة بالأحياء، وذلك برفقة اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، والمهندس أحمد كامل، مدير التخطيط العمراني، والأستاذ مصطفى مرزوق، مدير مكتب رئيس المدينة، والأستاذ حسن علي، مدير مكتب رئيس الحي.

جاءت هذه الزيارة في سياق جهود إعادة تخطيط وتطوير تقسيم الجوهرة بالأحياء بهدف ضمان توفير جميع المرافق الأساسية والضرورية للسكان. وأكد رئيس المدينة على أهمية السرعة في التعامل مع الجهات المعنية لضمان توصيل جميع المرافق، ولا سيما المرافق الصحية ومشكلة المياه الجوفية.

وفي ضوء رؤية تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير مساحات مريحة للسكان، وجه اللواء ياسر بعمل مقترح لتخطيط المنطقة، بما يشمل استغلال جميع الفراغات المتاحة لإقامة أماكن ترفيهية وملاعب لخدمة سكان المنطقة. يأتي هذا الإجراء في سياق سعي السلطات المحلية للتحسين المستمر وتلبية احتياجات المجتمع.

تجسد هذه الخطوات التطلعات الرامية إلى تطوير وتحسين بنية التحتية بالمدينة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة لتحقيق تطلعات واحتياجات سكان الجوهرة بالأحياء.