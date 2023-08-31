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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاءات أسبوعية لرئيس مدينة الغردقة مع المواطنين لمعرفة المشكلات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اليوم اللقاء الأسبوعي مع المواطنين في القاعة الرئيسية بالمدينة. 

حضر اللقاء سكرتير المدينة وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوحدة،  وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإقامة قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين.

وتمثل هذه الجلسات الأسبوعية منصة مهمة للتواصل المباشر بين رئيس المدينة والمواطنين، بهدف استماع مباشر لمشاكلهم وتلبية مطالبهم بشكل فعال وفوري. وجرى خلال اللقاء استعراض 13 طلبًا متنوعًا تنوعت بين تحديد حدود لقطع الأراضي، وتسوية القضايا، والتعامل مع التجاوزات في بناء الأدوار الإضافية غير المرخصة، ومنح تراخيص للكشكات، وتسليم بلوكات بديلة للمناطق غير الرسمية، والمزيد من الطلبات.

أكد رئيس المدينة  أهمية تلبية هذه المطالب والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة. تعكف السلطات المحلية على تيسير العملية للمواطنين من خلال تحقيق الاستجابة السريعة لمختلف المشكلات التي يواجهونها.

وتم تحديد الأربعاء من كل أسبوع لعقد هذه اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، حيث يُطلب منهم تقديم طلباتهم إلى إدارة خدمة المواطنين بحد أقصى يوم اثنين من كل أسبوع. تأتي هذه الخطوة لتوفير منصة فعّالة للتواصل والحوار المباشر بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي.

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