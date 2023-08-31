لاعب الأهلي يخضع لفترة معايشة في لوهافر الفرنسي

يقضي يوسف عفيفي، لاعب فريق الأهلي مواليد 2005، فترة معايشة في نادي لوهافر الفرنسي

وتلقي النادي الأهلي دعوة رسمية من قبل النادي الفرنسي يطلب فيها خضوع اللاعب لفترة معايشة قبل حسم موقفه من التعاقد معه

ووافقت إدارة الأهلي وعلى سفر اللاعب لقضاء فترة المعايشة، في ظل ارتباطه مع القلعة الحمراء

يعد يوسف عفيفي واحدا من مواهب قطاع الناشئين التي يعول عليها كثيرًا النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

يتواجد لوهافر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وسبق ولعب له النجم الجزائري رياض محرز و الفرنسي بول بوبجا لاعب يوفنتوس الايطالي حاليا .