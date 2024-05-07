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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في الساعات الأولى في اليوم الأول لبدء تلقي طلبات التصالح

محافظ الغربية يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بزفتى والسنطة.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم الثلاثاء بجولة موسعة لمتابعة  بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بزفتى والسنطة وحي أول  وثان ومركز ومدينة طنطا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة  بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023م .

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ووجه محافظ الغربية خلال تفقد المراكز التكنولوجية  بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

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وأضاف المحافظ انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة. ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين

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