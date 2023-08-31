موانئ البحر الأحمر تسجّل تداول 12 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تحقيق إنجاز مهم في نشاط حركة التداول بموانئ المنطقة. حيث تمكّنت تلك الموانئ من استقبال وتداول 12 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، بلغ إجمالي عدد السفن التي رست على أرصفة الموانئ 9 سفن. تم تحميل وتفريغ البضائع بنجاح، حيث بلغت حركة الواردات 5000 طن من البضائع، و318 شاحنة، و103 سيارات. في المقابل، سجّلت حركة الصادرات 7000 طن من البضائع، 356 شاحنة، و152 سيارة.

وعلى صعيد السفن، يشهد ميناء سفاجا اليوم استعدادات لاستقبال العبارة "أمل"، بينما من المقرر أن تغادر 3 سفن أخرى وهي "الحرية"، و"القاهرة"، و"بوسيدون اكسبريس". يأتي ذلك بعدما استقبل الميناء في الأيام السابقة السفينتين "الحرية" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت العبارة "أمل".

وفي ميناء نويبع، سجّلت حركة ملحوظة أيضًا حيث تم تداول 1150 طن من البضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن هي "آيلة"، "بريدج"، و"سينا".

تأتي هذه الإنجازات في إطار سعي هيئة موانئ البحر الأحمر لتعزيز أدائها وتحسين خدماتها، وتعكس الجهود المبذولة لتحقيق نمو مستدام في حركة التجارة والنقل البحري. تستمر الهيئة في العمل على تطوير بنيتها التحتية وتحسين البيئة التشغيلية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق التنمية المستدامة.