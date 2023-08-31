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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات.. وضع هذا الكريم ليلاً على بشرتك يسبب كارثة

اضرار وضع كريم الأساس
اضرار وضع كريم الأساس ليلاً على البشرة

يعتمد الكثير من النساء، على استخدام كريم الأساس بشكل يومي ليس فقط ليمنحهن المزيد من الجمال ولكن لإخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها وعلى الرغم من استخدامات كريم الأساس المتنوعة ،لكن له العديد من الأضرار  على البشرة ولكن معظم النساء لا يستطعن الاستغناء عنه على الرغم من وجود أضرار له.

وأكدت خبيرة التجميل مي عنتر في تصريحات خاصة ل "صدى البلد'
أن كريم الأساس يسبب الكثير من الأضرار للبشرة منها:

انسداد المسام:

استخدام كريمات الأساس بشكل غير منتظم وعدم غسل الوجه جيدا بعد استخدام كريم الأساس يؤدي إلى انسداد المسام وذلك يؤدي إلى ظهور الحبوب والرؤوس السوداء،لذا دائما ما تحتاج بشرتنا إلى النظافة والترطيب حتى تساعد على الوقاية من ظهور حبوب في البشرة ورؤوس السوداء.


التهابات العين:

يمكن أن يتسبب وضع كريم الأساس  على الجفون مباشرةً بالتهيج والاحمرار والانتفاخ يسبب كريم الأساس داخل العينين يوثر سلباً ومخاطر على العينين.


حساسية البشرة:

قد يكون أصحاب البشرة الحساسة أكثر تعرض للحساسية من غيرهم ،وتحدث هذه الحساسية نتيجة رد فعل سلبي للمواد الكيميائية التي تحتويها بعض المستحضرات.

 

جفاف البشرة:
الإفراط في استخدام كريم الأساس يسبب جفاف البشرة وافتقادها إلى الرطوبة والنضارة حيث
أبرز الأضرار التي تسببها كريمات الأساس هي جفاف البشرة وذلك بسبب احتوائها على مواد كيميائية لا تصلح للاستخدام على البشرة .

 

زيادة إفراز الدهون:

زيادة إفراز الدهون البشرة نتيجة استخدام كريم الأساس بصفة مستمرة وقد يؤثر سلباً خصوصاً على أصحاب البشرة الدهنية،وبالتالي يزيد الأمر عند استخدام كريمات الأساس التي تحتوى على زيوت حد.

 

تقرُحات وجروح على البشرة:
عندَ استخدام كريم الأساس بشكلٍ يومي ودائم ، قد يؤدّي ذلِك لجفافٍ شديد في البشرة، بسبب فقدانها الرطوبة اللّازمة لبقائها نضرة ومُشرقة مع اشتداد الحالة وعدم علاجها قد تبدأُ بعض التقرُحات والجروح بالظهور عليها، مِما يؤدّي لتفاقم الحالة أو تحوّل هذهِ التقرُحات لثغراتٍ لدخول البكتيريا والجراثيم إلى داخل البشرة، مِمّا قد يؤدّي لإصابة المرأة بحساسيّة شديدة أو بعض المشاكل الجلديّة  لذلِكَ يجب دائماً شراء النوعيّة الأفضل من كريمات الأساس، ووضع مُرطّب البشرة قبلَ وضع الكريم،للحفاظ على رطوبة البشرة.

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