اختتام فعاليات المعسكر التدريبي الأول لنادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الحقوق

انطلق يوم الأحد ٢٧ اغسطس المعسكر التدريبي الأول لرواد نادي الابتكار Iclub بقاعة الدكتور علي راشد بالكلية الحقوق جامعة عين شمس ، على مدار ثلاثة أيام من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

واختتمت فعالياته أمس الثلاثاء ٢٩ اغسطس، تحت اشرافت الدكتور مصطفى مهدى مدير وحدة الابتكار بالكلية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتورة محمد صافي عميد الكلية، والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقد حاضر فيه كل من الدكتور إسلام عدلي مسؤول النشاط الطلابي بمركز الابتكار ريادة الأعمال بجامعة عين شمس، منة نصرت خريجة الكلية.

كما ضم المعسكر التدريبي عددا من ورش العمل، والتي عاش خلالها الطلاب تجربة حقيقية لفهم أوسع للابتكار وريادة الأعمال خاصة في مجال المهارات القيادية وما يتعلق به من تحديات وفرص، إلي جانب مهارات القيادة والتسويق الجيد، كما أتيح لهم عرض بعض الأفكار الابتكارية والإبداعية في شتى المجالات وفي مقدمتها المجال القانوني.