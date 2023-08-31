على الغير المتوقع.. ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا خلال أغسطس

ارتفعت معدلات البطالة الألمانية أكثر من المتوقع في أغسطس، مما أظهر أول التصدعات في ما كان حتى الآن سوق عمل مرن للغاية.

وقال مكتب العمل الاتحادي يوم الخميس إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 18 ألف شخص على أساس معدل موسميا إلى 2.63 مليون، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بمقدار 10000.

وظل معدل البطالة المعدل موسميا مستقرا عند 5.7%.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس إن 'العطلة الصيفية والضعف الاقتصادي يتركان بصماتهما على سوق العمل. ومع ذلك، فهو لا يزال في وضع أساسي قوي'.

وفي أغسطس، كان هناك 771 ألف فرصة عمل، أي أقل بمقدار 116 ألفًا عن العام الماضي. على الرغم من أن مكتب العمل الفيدرالي شهد تباطؤًا في الطلب على العمالة في العام الماضي، إلا أنه لا يزال عند مستوى مرتفع.