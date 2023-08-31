مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى بين كليات جامعة عين شمس على مسرح التربية النوعية

أقيمت فعاليات مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى بين كليات الجامعة بمسرح كلية التربية النوعية بمشاركة 7 كليات، هي الهندسة والبنات والحقوق والألسن والتجارة والآداب والطب، بالإضافة إلى فرديات العزف الموسيقى الفردي والغناء الفردي تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



هذا وقد تشكلت لجنة تحكيم المهرجان من كل من الدكتور أحمد سعد، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت عبد السميع، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون، والدكتور مازن دراز، الدكتور بالمعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون، والدكتور وائل وجيه، الدكتور بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

جاء ذلك بإشراف عام من إبراهيم سعيد، أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد بدأت فعاليات المسابقة بالغناء الفردي والعزف الفردي للكليات التي لا توجد بها فرق، وذلك يوم السبت الموافق 26 /8 على مسرح كلية التربية النوعية.

وقد أشرف على المسابقة من إعداد وتنفيذ الفعاليات طارق أحمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى عيسى، مدير إدارة النشاط الفني، وهند حامد عبد الرحمن، رئيس قسم الفنون المسرحية ومسئول تشغيل المسرح، وأحمد عادل ومشرف النشاط الفني عبد الفضيل كمال.