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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2023

صدى البلد

نما الاقتصاد التركي ،اليوم الخميس، بنسبة 3.8% في الربع الثاني من عام 2023. 

أظهرت بيانات اليوم، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة تزيد عن المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الثاني بسبب إنفاق الأسر القوي، لكن النشاط من المتوقع أن يتباطأ حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5% على أساس موسمي ومعدل حسب التقويم، وهو ما يفوق التوقعات أيضًا.

وقد تم تعزيز هذا المقياس السنوي، الذي يقترب قليلاً من مستويات النمو، من خلال زيادة بأكثر من 10 نقاط مئوية في إنفاق الأسر، مدفوعًا جزئيًا بانهيار العملة في يونيو وانتعاش التضخم الذي أدى إلى زيادة الاستهلاك.

وكتب ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء: كان الإنفاق الاستهلاكي قوياً بشكل استثنائي وأدى إلى ارتفاع حاد في الواردات، مما أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من صافي التجارة.

وتلقى النمو دعما أيضا من التحفيز المالي قبل انتخابات مايو الماضي التي مدد فيها الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.

وقبل التصويت، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لفترة طويلة حيث أعطى أردوغان الأولوية للنمو والصادرات والاستثمار على كبح التضخم. كما عززت تكاليف الاقتراض الرخيصة هذه النشاط الاقتصادي.

ولكن بعد أن بدأ البنك المركزي في تشديد سياساته في شهر يونيو/حزيران، وهو ما يعكس تحولاً أوسع نطاقاً نحو سياسات أكثر تقليدية، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو.

ورفع البنك سعر الفائدة بمقدار 1650 نقطة أساس إلى 25% حتى الآن. وبلغ معدل التضخم 47.83% في يوليو، ومن المتوقع أن يصل إلى 55% في أغسطس.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، وأشار إلى تباطؤ في الأشهر المقبلة، مع توقعات بنمو العام بأكمله عند 2.9%.

وقال جاكسون من كابيتال إيكونوميكس إن بيانات النمو الصادرة يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات واستطلاعات الواردات الأخرى، تشير إلى أن التحول في السياسة لم يكن له التأثير المطلوب على ضعف الطلب وكبح التضخم وعجز الحساب الجاري.

وأضاف 'قد يكون هذا هو السبب وراء الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار الفائدة هذا الشهر ومن المحتمل أن يؤدي إلى رفع كبير آخر لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل'. 'النمو سوف يضعف في النصف الثاني من العام.'

وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول نزولاً إلى 3.9% من 4.0%، مما يعكس الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.

انتعش الاقتصاد التركي بقوة من الوباء ونما بنسبة 5.5٪ في عام 2022، مواصلاً خطته الساخنة بفضل الطلب المحلي القوي والصادرات.

 وجاء ذلك على الرغم من تباطؤ النمو بالنسبة لشركائها التجاريين الرئيسيين بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أضر بالصادرات في النصف الثاني من العام.

اسعار استطلاع استثمار الاقتصاد التركي البنك المركزي الربع الثاني المحلي الإجمالي

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