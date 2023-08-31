القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس تشارك بالمنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة

شاركت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، ومحمد رمضان، المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، ممثلا عن شباب جامعة عين شمس، في فعاليات المنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة بدعوة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وجامعة نانجينغ للفنون.



يهدف المنتدى إلى دعم التعاون بين الصين والدول العربية في مجال صناعة الرسوم المتحركة، وتعميق التعارف بين الشباب الصيني والعربي من أجل المزيد من الابتكار في صناعة الرسوم المتحركة، وفتح آفاق لإنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية والألعاب والارتقاء بالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي.

وعلى هامش المنتدى، التقت الدكتورة غادة فاروق، لو يانغ تشوان، نائب وزير الثقافة والسياحة في الصين، وسو ينغ، نائب رئيس مقاطعة جينغ سو، والبروفيسور لي شيانغ مين، رئيس أكاديمية نانجينغ للفنون والبروفيسورة وشيا سي، عميد كلية التعليم الدولي بجامعة نانجينغ للفنون.

وفي اليوم الثاني للمنتدى، شاركت الدكتورة غادة فاروق في الاجتماع الترويجي لصناعة الثقافة الرقمية الحضرية، والذي تناول المدن الرقمية والتحديث الرقمي والثقافة الرقمية والاقتصاد الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، التقت الدكتورة غادة فاروق كلا من تشا ينغ دونغ، عمدة مدينة سو تشو، وشنغ به، الأمين العام للحزب بمدينة سو تشو، والسيدة تشي خوي تشاو، المدير العام لإدارة الثقافة والسياحة ببكين، ووانغ مين، المدير العام لإدارة الثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة بمدينة تشنغدو.

كما اجتمعت مع تشونغ دان دان، رئيس إدارة التعاون الدولي، والبروفيسور دوان وان كاي بجامعة الصين للإعلام، وتمت مناقشة رؤية جامعة الصين للإعلام بشأن رغبتها في التعاون مع كليتي الإعلام والحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس في التخصصات والبرامج المتعلقة بصناعة الرسوم المتحركة في التلفزيون والسينما والألعاب، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والطلاب وتنفيذ مشاريع مشتركة بين المتخصصين من الجانبين.

كما شاركت الدكتورة غادة فاروق في منتدى المؤسسات المعنية بصناعة وتسويق وتوزيع أفلام الرسوم المتحركة للتعرف على آفاق المستقبل للتعاون بين الجامعة والمؤسسات التجارية المتخصصة في هذه الصناعة التي باتت تمثل رافداً مهماً يسهم بقدر كبير في الاقتصاد الوطني.

شارك في المنتدى عدد من المؤسسات من بكين وشنغهاي وجوانغدونج بالصين ومثيلاتها من الدول العربية من مصر والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية، حيث تم عرض تجاربهم في مجال صناعة الرسوم المتحركة وآفاق التعاون بين المؤسسات الصينية والعربية في هذه الصناعة.