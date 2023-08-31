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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الاقتصاد الفلسطيني يدعو القطاع الخاص العربي للمشاركة في ملتقى الاعمال الأوروبي

صدى البلد

وجه وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، الدعوة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لدعوة القطاع الخاص العربي للمشاركة في ملتقى الاعمال الفلسطيني الأوروبي الذي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 اكتوبر لهذا العام، لافتا الى انه سيكون بمثابة منتدى للتشبيك مع المستثمرين من الاتحاد الأوروبي و انشاء المشاريع الاستثمارية في فلسطين في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الواعدة والمجدية استثماريا.

وأضاف وزير الاقتصاد الفلسطيني، خلال كلمته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، أن أجندة هذا الاجتماع اشتملت على العديد من المواضيع الهامة التي وضعت اطارا قانونيا من أجل تسهيل وتنظيم التجارة ضمن منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى، وتضمنت مقترحات لبرامج النهوض بالمناولة الصناعية بين الدول العربية، وتحقيق الأمن الغذائي، وحددت الآليات للحد من المخاطر والكوارث ونؤكد على موقف دولة فلسطين المتعلق ببند التعريفات الذي يشمل فلسطين ضمن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وثمن وزير الاقتصاد الفلسطيني تبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي بند لتعزيز وتنشيط التجارة في الخدمات ضمن قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا الى مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية التجارة بالخدمات ودخولها حيز النفاذ، إضافة الى العديد من المواضيع الهامة التي تم اعدادها ونقاشها تحضيراً لطرحها ضمن اعمال القمة التنموية الاقتصادية القادمة، والتي من شأنها توفير وتعزيز التميه الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه إلى أن دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالإضافة الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات إضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.

وأوضح ان دولة دولة فلسطين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصله بالشأن الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030.

ملتقى الاعمال الفلسطيني الأوروبي خالد عسيلي القطاع الخاص بيت لحم الاتحاد الأوروبي

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