برلماني: لقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تأكيد على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على تعزيز العلاقات في كافة المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الواقع الإقليمي والدولي يشهد اضطرابات نتيجة الأزمات العالمية في الغذاء والطاقة والتمويل التي طالت العديد من دول العالم.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن اللقاء يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خاصة بعد جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس السيسي كان حاسم وواضح في حديثه بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وموقف مصر من شد النهضة بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.



وأكد النائب علاء عابد، أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت في مقدمة دول العالم التي تعطي أولوية لتعزيز قيم المواطنة والتسامح وحقوق الإنسان.