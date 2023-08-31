Gates Developments توقع عقود استشارات هندسية مع شركة DMA لوضع تصميمات مشروع نيو زايد الجديد

وقعت شركة Gates Developments إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقارى عقود شراكة استراتيجية فعالة مع شركة DMA للتصميمات والإستشارات الهندسية، للبدأ في عمل الماستر بلان والتصميمات الخاصة بمشروع الشركة الجديد فى نيو زايد.

ويعد هذا التعاون خطوة إستراتيجية رائدة تهدف إلى تحقيق مستويات جديدة من التميز والتفرد فى قطاع التطوير العقارى،حيث تعتمد شركة Gates Developments على سياسة هامه وإستراتيجيات مميزة تتبعها خلال تنفيذ مشروعاتها الجديدة .

وقد نجحت الشركة في وضع عدة أهداف مميزة تنقلها للمنافسة مع كبريات شركات التطوير العقارى وأصبحت تنافس بقوة في السوق العقاري المصرى وتهدف من خلال ذلك وضع خطط هندسية تليق بجميع عملاء الشركة وذلك عبر التعاقد مع شركات متخصصة ذات سمعة عالمية تعتمد في وضع تصميماتها علي إتباع المعايير والمقاييس الهندسية الخاصة بأعمال التشييدوالبناء خاصة وانه ضمن أهداف الشركة القيام بتقديم كل ما هو جديد وإبداعى للسوق العقارى المصرى، و اضافة المزيد من التفاصيل المعمارية الحديثة والتى تواكب التطور السريع في هذه المنطقة.

وقد أعرب الأستاذ حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments أن التعاقد مع شركة DMAخطوة هامة حيث أنها تعدواحدة من كبريات الشركات الهندسية في مصر ولها تجارب متميزة فالشركة تعمل فى السوق المصرية منذ أكثر من 30 عام وقامت بعملتصميمات هندسية لـ أكثر من 200 مشروع على مساحة تتخطى 10 آلاف فدان وبإجمالي مبانى تتخطى 12 الف مبنى وهو الأمر الذي كان له أثر طيب في اختيارهم لعمل الماستر بلان والتصميمات الخاصة بمشروع الشركة الجديد في منطقة نيو زايد وتم توقيع العقود معهم بعد الاتفاق علي كافة التفاصيل.

وأضاف حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments العقارى أن مشروع نيو زايد الجديد يمتد على مساحة تبلغ 65 فدانًا، باستثماراتتتخطى الخمسة مليارات جنيةويتمتع بموقع استراتيجي متميز، مما يمنحه قيمة استثنائية وفرصة فريدة لتطوير مجتمع متكامل يجمع بين الرقي والراحة، حيث تم الاتفاق على أن تكون تصميمات مشروعنا الجديدة متفردة بابتكارها وتجديدها، حيث يتم تطبيق أحدث اتجاهات التصميم والبنية التحتية لضمان تجربة سكنية استثنائية تلبي تطلعات عملائنا. نهدف من خلال هذه التصميمات خلق بيئة معيشية فريدة تعكس تطلعات العصر وتلبي احتياجات السكان المستقبليين، خاصة وأننا نحرص على دمج مفاهيم الاستدامة والحلول المبتكرة والذكية فى مرحلتي التصميم والتنفيذ الخاصة بمختلف مشروعاتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments، أن المشروع الجديد سيعيد رسم منطقة غرب القاهرة بطريقة أكثر عصرية، ويغير ملامحها بالكامل لتتلاءم مع جيل المستقبل وذلك بإحداث طفرة بنائية وحضارية بارزة على مستوى التكنولوجيا والثقافة والترفيه، لتصبح معلما حضاريا ،و توقيع عقود الشراكات مع شركاء النجاح يعكس الخطط المستقبلية لشركة Gates Developments التي تعمل على تطوير منظومة العمل، والاستعانة بخبرات كبرى في كافة المجالات، كى تمكن الشركة من تحقيق أهدافها بتنفيذ مشروعات جديدة بطابع مختلف وبخدمات تختلف كليا عن مثيلتها من المشروعات بشكل يحقق للعملاء تجارب فريدة للعيش والإقامة عن طريق تقديم خدمات متكاملة تجعلهم قادرين على الإقامة ، مشيرا الى ان Gates Developments تستهدف منح كل عميل نوعية حياة مختلفة واسلوب حياة يتمتع بالرفاهية والتميز في اهم مشروعات الشركة. خاصة وأنه يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيه، حيث يقدم بيئة استثمارية مواتية وفرصًا متعددة في قلب منطقة النمو الاقتصادي. نحن واثقون من أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعزز من جاذبية المشروع للمستثمرين الدوليين وتسهم في دفع عجلة التنمية العقارية في المنطقة.وهذه الخطوة تعكس التزامنا المتواصل بتقديم مستويات عالية من الجودة والتميز لعملائنا وشركائنا.

ويقول المهندس طارق قاسم، العضو المنتدب لشركة DMA للاستشارات الهندسية ، أن سعادته كبيرة جدا بالتعاون مع شركة Gates Developments بصفتها واحدة من الشركات الواعدة في قطاع التطوير العقاري التي تنطلق بسرعة الصاروخ نحو منافسة الكبار لتكون واحدة منهم وهو ما يضع علي عاتقنا المزيد من الأعباء في تقديم كل ما هو جديد في السوق العقارى المصرى، فالشركة تقدم كافة اعمال الاستشارات التى يحتاجها المطور من تصميم معماري، تخطيط عمراني، تنسيق مواقع، تصميم داخلي، تصميم انشائي، التصميمات الكهرو ميكانيكية، و البنية التحتية، و كذلك الاشراف على التنفيذ مشيراً الى ان دخول الشركة من البداية يضمن تنفيذ المشروع بأعلى مستوى من الجودة وتقديم تصميمات مبتكرة تراعى ادق التفاصيل والتنفيذ باقل التكاليف الممكنة.

ويضيف العضو المنتدب لشركة DMA للاستشارات الهندسية ان المشروع الجديد ايقونة زايد الجديدة يتمتع بموقع استراتيجي متميز وسوف نراعي في التصميمات العديد من القواعد الهندسية الحديثة والتي تعتمد على إضفاء رفاهية وتميز لا مثيل له في المنطقة خاصة وان شركة جيتس للتطوير العقارى عمدت منذ يومها الأول للتفرد بمنتج عقارى لا مثيل له في السوق المصري، وحرصت على نقل تجارب عربية وأجنبية على أرض مصر، لتحقق المعادلة الصعبة التي تتمثل في الجمع بين العراقة في التصميم وجودة التنفيذ منحازة في المقام الأول إلى العميل الذي تعتبره حجر الأساس في أي عملية تطوير وتؤمن أنه يستحق المزيد، فكان البحث والدراسة والتفتيش عن أحدث التصميمات والأساليب البنائية الحديثة لتكون سلاحنا لسد فجوات السوق ومتغيراته واكتساب أرضا جديدة كي نشاركهم في صناعة اسما فارقا في تاريخ التطوير العقاري.

