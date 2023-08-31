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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي يكشف حالة «ثلاثي الفريق» بعد العرض على الخبير النمساوي

صدى البلد

أكد تامر أبو العينين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الثلاثي؛ أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف طبيب الأهلي أنه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب،  وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها.
وأشار أبوالعينين، إلى أن ثلاثي الأهلي يمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره الإعدادي حاليًا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

 

تامر أبو العينين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكريم فؤاد امام عاشور الخبير النمساوي كريستيان فينك

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