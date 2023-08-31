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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصناعة لـ صدى البلد : لا بديل عن التكامل العربي لمجابهة تداعيات الأزمات العالمية

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر تقدم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية في جميع الأوقات، والدليل على ذلك العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة المصرية لصالح فلسطين وآخرها مبادرات دعم غزة، إضافة إلى جهود جميع الدول العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في جميع الأوقات.

وأضاف وزير التجارة والصناعة في تصريح ل صدى البلد على هامش أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن هناك شراكة صناعية بين نصر،والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات ومملكة البحرين لتكامل اقتصادي صناعي بين هذه الدول في مجالين تحديدا وهما الأمن الغذائي والأمن الدوائي، مشيرا إلى أن هذا التكامل أسفر عن خروج قرابة 11 مشروع بأكثر من 3 مليارات دولار.

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وأشار وزير الاقتصاد إلى العديد من الأزمات العالمية التي أثرت على الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من بينها أزمة كورونا وبعدها أزمة سلاسل الإمداد، ومشكلة الشحن، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت جميعها على جميع اقتصاديات الدول العربية.

وأوضح أن تلك الأزمات العالمية تسببت في ارتفاع الأسعار في الدول العربية خاصة الغذاء والطاقة وغيرها، مؤكدا أنه لا بديل عن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية للتغلب على تلك الأزمات.

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