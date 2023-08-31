جامعة الدول العربية: نولي اهتماما كبيرا للارتقاء بعلاقتنا مع دول أمريكا اللاتينية

عُقد اليوم الخميس الموافق لقاء بين السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، ودنيس توسكانو اموريس، سفير الاكوادور الجديد بالقاهرة.

وقدم السفير الإكوادوري، رسالة موجهة إلي الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من وزير خارجية الاكوادور جوستافو مانريكي ميراندا لاعتماد السفير اموريس سفيراً مفوضاً للإكوادور لدى الجامعة.

كما تم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاكوادور والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد السفير منزلاوي على أن جامعة الدول العربية من جانبها تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات، وأنه سيجد كل الدعم للعمل مع جامعة الدول العربية.