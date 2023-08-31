بـ7.8 %.. نمو الاقتصاد الهندي بأسرع وتيرة خلال عام في ربع يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الهندية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الهندي نما بأسرع وتيرة له خلال عام في ربع يونيو، بدعم من نشاط الخدمات القوي والطلب القوي.



ونما الناتج المحلي الإجمالي 7.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو، متسارعا من نمو 6.1 بالمئة المسجل في ربع مارس ويتجاوز توقعات 7.7 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز الإخبارية.



وكانت أيضًا أعلى قراءة منذ الفترة المماثلة من عام 2022، عندما بلغ النمو 13.1%.

ولا تزال الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، خاصة مع تباطؤ تعافي الصين بعد الوباء.

وتوسع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.7% على أساس سنوي في ربع يونيو، مقارنة مع 4.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

ونما الاستهلاك الخاص، الذي يمثل ما يقرب من 60% من الاقتصاد، بنحو 6% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 2.8% في الربع السابق.

ومع ذلك، تراجع نمو تكوين رأس المال، وهو مؤشر للاستثمار، إلى حوالي 8% على أساس سنوي من 8.9% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتلقى نمو قطاع الخدمات الدعم من النشاط النشط في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والفنادق والنقل.